Doc – Nelle tue mani 3: trama puntata 29 febbraio

Questa sera, giovedì 29 febbraio 2024, alle 21:20 in prima serata su Rai1 va in onda in prima tv la settima puntata (episodi 13-14) della serie tv Doc – Nelle tue mani 3 con Luca Argentero. Vediamo insieme la trama, mentre qui trovate quante puntate sono.

Trama puntata 29 febbraio

Episodio 13: “Legami”

Giulia è nel panico. La scadenza per la presentazione della ricerca è sempre più vicina, ma lei non riesce a concentrarsi. Ha la testa da tutt’altra parte, preoccupata per questioni personali che la assillano.

Anche Doc non se la passa meglio. È oberato di lavoro: la riunione con i finanziatori è imminente e la pressione è tanta. Come se non bastasse, Carolina è in città per qualche giorno e la sua presenza non fa che complicare le cose.

Ma è quando la sorella di Lin viene ricoverata in ospedale che tutto rischia di precipitare. La specializzanda è sconvolta dalla notizia e si trova costretta a mettere da parte i suoi problemi per affrontare questa nuova emergenza.

Il ricovero della sorella la costringe a fare i conti con la sua famiglia e, in particolare, con suo padre. Un rapporto complicato, fatto di tensioni e incomprensioni che, in questa situazione difficile, potrebbero esplodere da un momento all’altro.

Riuscirà Giulia a gestire la pressione del lavoro e le complicazioni della sua vita privata? E come si evolverà il suo rapporto con suo padre?

Episodio 14: “Vivere”

Giulia si trova ad un bivio. Deve prendere una decisione importante sulla sua vita personale, una scelta che avrà ripercussioni anche sulla sua carriera. La posta in gioco è alta e il dilemma la tormenta.

Nel frattempo, Martina affronta la sfida più grande della sua vita: l’esame più difficile. Il suo futuro è appeso a un filo e la tensione è palpabile. Ma Martina è una combattente e non si arrende facilmente.

Damiano, invece, si dimostra un uomo sensibile e premuroso. Si prende cura di Elisabetta con delicatezza e attenzione, dimostrando un lato di sé che non avevamo mai visto prima.

Riccardo, invece, si trova ad affrontare un caso che lo riporta indietro nel tempo. Un caso che lo costringe a fare i conti con il fantasma di Alba, un dolore che non ha mai completamente superato.

Lin e Federico, infine, tornano a lavorare sul database. Ma la loro ricerca rischia di portare alla luce un segreto che Agnese ha tenuto nascosto a Doc per molto tempo. Un segreto che potrebbe cambiare per sempre le loro vite.