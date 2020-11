Doc – Nelle tue mani 2, la seconda stagione si farà

Il successo di Doc-Nelle tue mani non può non far pensare ad una seconda stagione. La fortunata fiction di Raiuno, liberamente tratta dalla storia realmente accaduta a Pierdante Piccioni, avrà infatti un seguito. L’annuncio è stato fatto l’ottobre scorso, in occasione della presentazione della seconda parte della prima stagione.

Lo sceneggiatore Francesco Arlanch, in quell’occasione, aveva confermato che sia lui che Viola Rispoli, anche lei autrice della serie tv, erano già al lavoro sulle nuove puntate. Aggiungendo anche che, inevitabilmente, Doc – Nelle tue mani 2 si occuperà di Covid-19.

“Non posso anticiparvi in che forma e misura, ma se c’è una cosa che caratterizza Doc è che è ambientato nella modernità”, ha detto Arlanch. “Non raccontarlo sarebbe un segno di scarsa responsabilità e non renderemmo onore al lavoro dei medici di fronte a questa emergenza globale che hanno vissuto”.

Ritroveremo quindi tutti i personaggi che abbiamo conosciuto nella prima stagione, tra cui Giulia (Matilde Gioli), Lorenzo (Gianmarco Saurino), Agnese (Sara Lazzaro) ed Enrico (Giovanni Scifoni). Inevitabilmente, saranno introdotti nuovi personaggi, per dare nuova linfa alle storie raccontate all’interno della fiction.

Sulla messa in onda della seconda stagione, però, dovremo aspettare: al momento non è dato sapere quando inizieranno le riprese e, quindi, quando Raiuno deciderà di mandare in onda le nuove puntate. Sicuramente, non si aspetterà molto, visto il successo ottenuto dalla prima stagione.