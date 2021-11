D’Iva, su Canale 5: ospiti prima puntata

Anche Iva Zanicchi ha un one woman show tutto suo. Si chiama D’Iva e va in onda giovedì 4 ed 11 novembre 2021 su Canale 5: due puntate in cui sarà ripercorsa la carriera dell’Aquila di Ligonchio con tanta musica, ospiti e momenti anche divertenti.

Due serate in cui la cantante e conduttrice mostrerà tutto quello che per lei è importante, canzoni ma non solo. Vedremo tutti il suo mondo interiore, raccontato con l’abituale semplicità e allegria di una donna davvero speciale, ma sentiremo anche la sua voce ed il suo timbro unico che le ha permesso di spaziare per vari generi.

Nella prima puntata del 4 novembre, Iva Zanicchi racconterà aneddoti della sua vita e il rapporto con la sua famiglia in un’inedita intervista con Silvia Toffanin. Si alterneranno poi sul palco Orietta Berti, Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Gigi D’Alessio, Fausto Leali ed Andrea Pucci.

D’Iva, come vederlo?

E’ possibile vedere D’Iva anche su Mediaset Play e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.