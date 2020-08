Diretta Ponte Morandi a Genova: la programmazione Rai

Oggi, venerdì 14 agosto 2020, sulle reti Rai parte del palinsesto è dedicata alle celebrazioni del Ponte Morandi di Genova. Ecco come si struttura il palinsesto dedicato alla memoria della tragedia, che partirà su Rai1, con UnoMattina Estate con diversi collegamenti in diretta da Genova.

Poi alla presenza tra gli altri del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Tg1 dalle 10.20 trasmetterà la diretta della cerimonia che alle 10.30 prevede l’inaugurazione della “Radura della memoria”, uno spazio allestito sotto il ponte in cui i parenti delle vittime ricorderanno i loro cari. Alle 11.36, l’orario esatto della tragedia, verrà fatto un minuto di silenzio, seguito dalla lettura del libro dedicato alle 43 vittime.

Si prosegue poi alle 15.05 su Rai3, con lo Speciale Ponte Morandi, due anni dopo, seguito alle 16,50 di nuovo su Rai1 da La Vita in Diretta Estate con servizi e collegamenti da Genova. In serata alle 18.45 il popolare quiz Reazione a Catena dedicherà un ricordo, e infine su Rai in seconda serata andrà in onda Genova ore 11:36, il docufilm di Emiliano Bechi Gabrielli che racconta tutta la vicenda.