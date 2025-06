Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Alle ore 20.45 di sabato 7 giugno si gioca Albania-Serbia, partita in programma per le qualificazioni ai Campionati del Mondo di calcio 2026: ecco di seguito come seguire la gara in diretta.

Albania-Serbia in TV

La partita Albania-Serbia sarà trasmessa in diretta in chiaro su Tv8 a partire dalla 20,45. Per abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram