Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 10 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Din Don 9 Paesani Spaesati, commedia con Enzo Salvi nei panni di Don Donato. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Din Don 9 Paesani Spaesati – Trama

Din Don 9 – Paesani Spaesati è un film commedia italiano del 2025, diretto da Raffaele Mertes, appartenente alla popolare saga Din Don. Con una durata di circa 90 minuti, il film è stato girato principalmente a Cinecittà World e Roma World, parchi a tema vicino Roma, che offrono un’ambientazione ispirata all’antica Roma.

Don Donato (Enzo Salvi) guida la sua colorita comitiva di paesani in una gita a Roma World, un parco divertimenti a tema antico romano. L’avventura si intreccia con i preparativi per il matrimonio di Luna (Nicole Murgia) e Luigi (Andrea Dianetti), che vengono però sconvolti dall’arrivo di Ancelo (Maurizio Mattioli), fratello gemello del Vescovo, a caccia di un’eredità nascosta composta da 12 lingotti d’oro. Approfittando dell’assenza del Vescovo, in missione a Roma, Don Donato si lascia coinvolgere in questa caccia al tesoro, trascinando il gruppo in una serie di peripezie esilaranti tra le attrazioni del parco, fino a ritrovarsi immersi in un accampamento di legionari.

Parallelamente, Don Donato pianifica un mega concerto di Capodanno per attirare oltre 10.000 spettatori, ma l’arrivo di un misterioso socio di maggioranza, lo sceicco Al Kabib, mette in discussione i suoi progetti. Chi si nasconde dietro l’identità dello sceicco? E quali sono le sue vere intenzioni? Tra travestimenti, malintesi e colpi di scena, Don Donato si destreggia tra doveri spirituali e ambizioni terrene, in una commedia leggera e adatta a tutta la famiglia.

Din Don 9 Paesani Spaesati – Cast

Enzo Salvi interpreta Don Donato, il prete protagonista, sempre al centro di avventure comiche e pasticcioni.

Maurizio Mattioli interpreta il Vescovo e il suo fratello gemello Ancelo, portando il suo caratteristico umorismo romanesco.

Andrea Dianetti interpreta Luigi, uno degli sposi al centro della trama.

Gabriele Carbotti interpreta Don Gabriele, un altro membro della comitiva.

Nicole Murgia interpreta Luna, la futura sposa coinvolta nei preparativi del matrimonio.

Crisula Stafida interpreta La Gina.

Marina Marchione interpreta Olivia.

Marco Milano, attore secondario che arricchisce il cast con il suo umorismo.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram