Questa sera, domenica 3 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Din Don 8 Viaggio di nozze a Cinecittà World, commedia con Enzo Salvi nei panni di Don Donato. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Din Don 8 Viaggio di nozze a Cinecittà World – Trama

Din Don 8 – Viaggio di nozze a Cinecittà World è l’ottavo capitolo della saga comica televisiva italiana. Diretto da Raffaele Mertes e prodotto da Sunshine Production, il film è ambientato interamente nel parco divertimenti Cinecittà World a Roma, con le sue attrazioni e set spettacolari che diventano parte integrante della narrazione.

La commedia segue le avventure di Don Donato (Enzo Salvi) e della sua “combriccola” durante una gita al parco tematico Cinecittà World, scelto da Luna e Luigi come meta per la loro luna di miele. Tra i personaggi troviamo Gina (Crisula Stafida), in dolce attesa, e Angelo, il gemello del vescovo, sempre a caccia di modi per fare soldi facili. La storia è un mix di gag, situazioni imprevedibili e momenti esilaranti, con inseguimenti, misteri e imprevisti che si susseguono tra montagne russe, lingotti d’oro e la suite di Dracula. Il parco non è solo uno sfondo, ma un elemento chiave che dà vita a una luna di miele rocambolesca e surreale, tipica dello stile comico della saga.

Din Don 8 Viaggio di nozze a Cinecittà World – Cast

Enzo Salvi nel ruolo di Don Donato, il prete sui generis protagonista della serie.

Maurizio Mattioli, suo inseparabile compagno di avventure comiche.

Crisula Stafida come Gina, la protagonista femminile in dolce attesa.

