DiMartedì, ospiti puntata 9 dicembre 2025

Sarà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 9 dicembre 2025, a partire dalle 21.25 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro della puntata: quanto è forte il legame politico tra Trump e Meloni e da che parte ha deciso di stare la premier italiana se le strade di Europa e Usa sono destinate a dividersi? Tutti gli scenari possibili e le conseguenze delle scelte che la destra intende fare sul piano geopolitico – a partire dal posizionamento sulla guerra in Ucraina – ed economico per l’Italia.

Attenzione anche alla kermesse di Atreju in corso in questi giorni a Roma e alle strategie dell’opposizione, sempre in cerca dell’anti Meloni. Spazio poi all’economia, con ultime le novità riguardanti la legge di stabilità a partire dalla proprietà dell’oro di Banca d’Italia per arrivare ai temi che toccano più da vicino le tasche dei cittadini, tasse, pensioni e condoni.

DiMartedì 9 dicembre 2025: ospiti

Tra gli ospiti in studio troveremo: l’ex deputato Alessandro Di Battista; Pier Ferdinando Casini di Centristi per l’Europa; il giornalista Massimo Giannini; Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate; Evelina Christillin, Presidente del Museo Egizio; il giornalista e scrittore Massimo Gramellini; il filosofo Massimo Cacciari; il giornalista e conduttore Michele Santoro; la scrittrice Silvia Ronchey; il giornalista Paolo Mieli; Elisabetta Piccolotti di Sinistra Italiana; la scrittrice e professoressa Donatella Di Cesare; l’ex ministro Francesco Storace; Alessandro Cattaneo di Forza Italia. Non mancheranno Luca e Paolo, con la loro copertina satirica.

DiMartedì: come vederlo in streaming

Durante la diretta, la puntata del programma sarà visibile anche in streaming, sul sito ufficiale de La7, a questo link. I video dei servizi proposti saranno poi visibili sulla pagina del programma.