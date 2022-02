DiMartedì, ospiti puntata 8 febbraio 2022

Sarà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 8 febbraio 2022, a partire dalle 21.15 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro del programma in particolare i nuovi scenari politici dopo la rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica e gli ultimi aggiornamenti sulla situazione Covid.

DiMartedì 8 febbraio 2022: ospiti

Tra gli ospiti in studio troveremo: Pier Luigi Bersani di Articolo Uno; Elisabetta Gardini di Fratelli d’Italia; la giornalista Agnese Pini; l’ex ministro della salute Beatrice Lorenzin; l’imprenditore Luigi Abete; il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio del Governo Bruno Tabacci; il presidente IPSOS Nando Pagnoncelli.

DiMartedì: come vederlo in streaming

