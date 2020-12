DiMartedì, ospiti puntata 8 dicembre 2020

Sarà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 8 dicembre 2020, a partire dalle 21.15 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro del programma, oltre alle ultime notizie in tema di Covid-19 e di vaccini, l’ultimo dpcm, che ha stabilito divieti molto severi e criticati per il periodo natalizio.

DiMartedì 8 dicembre 2020: ospiti

Tra gli ospiti in studio troveremo: Roberto Speranza, ministro della Salute; la virologa Ilaria Capua; l’accademica Amelia Ercoli Finzi; l’ex ministro Beatrice Lorenzin, Pd; Francesca Fialdini, conduttrice Rai; il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci; la conduttrice Serena Dandini; Antonella Viola, immunologa Università Padova; Agostino Miozzo, coordinatore Cts; Barbara Gallavotti, biologa e autrice SuperQuark; Don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm; Evelina Christillin, presidente Museo Egizio; Luca Bianchi, direttore Svimez; Ivan Mazzoleni a.d. Flowe; Loredana Lipperini, giornalista e scrittrice; Valeria Cagno, virologa Università di Ginevra; Flavia Baccaro, epidemiologa ISS; Sergio Rizzo, giornalista La Repubblica; Antonio Polito, Corriere della Sera; i direttori Pietro Senaldi, Libero, Massimo Giannini, La Stampa; il presidente Ipsos Nando Pagnoncelli.

DiMartedì: come vederlo in streaming

Durante la diretta, la puntata del programma sarà visibile anche in streaming, sul sito ufficiale de La7, a questo link. I video dei servizi proposti saranno poi visibili sulla pagina del programma.