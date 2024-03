DiMartedì, ospiti puntata 5 marzo 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sarà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 5 marzo 2024, a partire dalle 21.25 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro della puntata le prossime elezioni regionali in Abruzzo e la sfida tra il candidato presidente uscente Marco Marsilio, vicino alla premier Giorgia Meloni e il candidato delle opposizioni unite Luciano D’Amico. Sul fronte dell’economia ci si concentrerà sui dati del rapporto deficit/pil del 2023, decisamente peggiori rispetto alle previsioni, con i riflessi sulla politica e sull’economia reale.

DiMartedì 5 marzo 2024: ospiti

Tra gli ospiti in studio troveremo: il cantante e professore Roberto Vecchioni; la giornalista Giulia Innocenzi; Luca e Paolo, con la loro copertina satirica.

DiMartedì: come vederlo in streaming

Durante la diretta, la puntata del programma sarà visibile anche in streaming, sul sito ufficiale de La7, a questo link. I video dei servizi proposti saranno poi visibili sulla pagina del programma.