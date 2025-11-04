DiMartedì, ospiti puntata 4 novembre 2025

Sarà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 4 novembre 2025, a partire dalle 21.25 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro della puntata: tra politica e magistratura l’Italia si prepara allo scontro finale? La riforma della magistratura, il referendum che dovrà confermare o bocciare le modifiche alla Costituzione in materia di giustizia, le possibili conseguenze di una vittoria dei sì o dei no sul governo Meloni, sulla maggioranza e sulle opposizioni.

E ancora tutte le novità e le conseguenze politiche dopo la decisione della Corte dei Conti di stoppare il Ponte sullo Stretto ed il caso Report – Garante della Privacy. Attenzione naturalmente anche all’economia con un focus sulla legge di stabilità e gli ultimi cambiamenti in arrivo dal governo in materia di tasse e pensioni.

DiMartedì 4 novembre 2025: ospiti

Tra gli ospiti in studio troveremo: Nicola Gratteri, Massimo Gramellini, Suor Paola Arosio, Antonio Padellaro, Silvia Ronchey, Carlo Rossella, Antonio Di Bella, Sergio Rizzo, Giorgio Mottola, Emiliano Fittipaldi, Elisabetta Piccolotti, Bruno Tabacci e Achille Totaro. Non mancheranno Luca e Paolo, con la loro copertina satirica.

DiMartedì: come vederlo in streaming

Durante la diretta, la puntata del programma sarà visibile anche in streaming, sul sito ufficiale de La7, a questo link. I video dei servizi proposti saranno poi visibili sulla pagina del programma.

