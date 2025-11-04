DiMartedì, ospiti puntata 4 novembre 2025

E ancora tutte le novità e le conseguenze politiche dopo la decisione della Corte dei Conti di stoppare il Ponte sullo Stretto ed il caso Report – Garante della Privacy . Attenzione naturalmente anche all’economia con un focus sulla legge di stabilità e gli ultimi cambiamenti in arrivo dal governo in materia di tasse e pensioni.

Sarà in onda stasera Dimartedì , il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7 . Nella puntata di oggi, martedì 4 novembre 2025 , a partire dalle 21.25 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro della puntata: tra politica e magistratura l’Italia si prepara allo scontro finale ? La riforma della magistratura , il referendum che dovrà confermare o bocciare le modifiche alla Costituzione in materia di giustizia, le possibili conseguenze di una vittoria dei sì o dei no sul governo Meloni , sulla maggioranza e sulle opposizioni.

Informazioni su Debora Marighetti 15947 articoli

Sono una giornalista che si occupa, per passione e professione, di tv e spettacolo dal 2006. Ho collaborato con Blogo, in particolare con Tvblog.it, dal 2006 al 2012, occupandomi di news, critiche, recensioni su telefilm, varietà, game show, reality show e molto altro. Sono apparsa sporadicamente su Traveblog.it. Ho gestito il magazine musicale di Dada tra il 2009 e il 2010 e collaborato, negli anni e senza continuità, con svariati blog e settimanali. Dal 2012 sono editor di Ascolti Tv Blog.