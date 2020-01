DiMartedì, ospiti puntata 28 gennaio 2020

Tornerà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 28 gennaio 2020, a partire dalle 21.15 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. In particolare il programma si occuperà ovviamente delle elezioni in Emilia Romagna e Calabria.

DiMartedì 28 gennaio 2020: ospiti

Tra gli ospiti in studio troveremo: Nicola Zingaretti, segretario Pd; Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia; Pasquale Tridico, presidente Inps; la professoressa Elsa Fornero; Carlo Cottarelli, direttore osservatorio conti pubblici italiani. Immancabile la copertina di Gene Gnocchi.

DiMartedì: come vederlo in streaming

