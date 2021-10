DiMartedì, ospiti puntata 26 ottobre 2021

Sarà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 26 ottobre 2021, a partire dalle 21.15 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro del programma in particolare gli ultimi aggiornamenti in tema di Green Pass e mondo del lavoro.

DiMartedì 26 ottobre 2021: ospiti

Tra gli ospiti in studio troveremo: Gustavo Zagrebelsky, giurista; Pier Luigi Bersani di Articolo Uno; Ilaria Capua, virologa dell’Università della Florida; Amalia Ercoli Finzi, astrofisica; Pierpaolo Sileri, sottosegretario Ministero della Salute; la professoressa Elsa Fornero; Carlo Cottarelli, direttore osservatorio conti pubblici italiani; l’attore Sergio Castellitto; l’ex magistrato Piercamillo Davigo; Barbara Gallavotti, autrice Superquark; Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos.

DiMartedì: come vederlo in streaming

Durante la diretta, la puntata del programma sarà visibile anche in streaming, sul sito ufficiale de La7, a questo link. I video dei servizi proposti saranno poi visibili sulla pagina del programma.