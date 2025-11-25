DiMartedì, ospiti puntata 25 novembre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Sarà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 25 novembre 2025, a partire dalle 21.25 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro della puntata: le elezioni in Veneto, Campania e Puglia e le ricadute dei risultati sul governo Meloni, sulla sua maggioranza e sulle opposizioni; il nuovo attacco della seconda carica dello Stato Ignazio La Russa contro Francesco Saverio Garofani, consigliere del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Attenzione anche agli esteri e al tentativo in corso di delineare un piano di pace per fermare la guerra in Ucraina, al ruolo dell’America di Trump, dell’Europa e dell’Italia di Giorgia Meloni. Spazio naturalmente all’economia con gli ultimi cambiamenti in arrivo riguardo la nuova legge di stabilità che il governo sta ulteriormente modificando, con tutte le implicazioni per le tasche dei cittadini in materia di tasse, pensioni e condoni.

DiMartedì 25 novembre 2025: ospiti

Tra gli ospiti in studio troveremo: Massimo Gramellini, Aldo Cazzullo, Matteo Renzi, Carlo Rossella, Antonio Di Bella, Sergio Rizzo, Barbara Gallavotti, Goffredo Bettini, Elisabetta Piccolotti, Evelina Christillin e Francesco Storace. Non mancheranno Luca e Paolo, con la loro copertina satirica.

DiMartedì: come vederlo in streaming

Durante la diretta, la puntata del programma sarà visibile anche in streaming, sul sito ufficiale de La7, a questo link. I video dei servizi proposti saranno poi visibili sulla pagina del programma.