DiMartedì, ospiti puntata 25 febbraio 2020

Tornerà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 25 febbraio 2020, a partire dalle 21.15 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. In particolare si parlerà dei problemi interni alla maggioranza. Previsto un viaggio all’interno il Palazzo della Consulta, alla scoperta della Corte costituzionale. A guidare questo viaggio sarà la presidente Marta Cartabia, che illustrerà il lavoro della Corte per difendere i valori comuni sanciti dalla Costituzione.

DiMartedì 25 febbraio 2020: ospiti

Tra gli ospiti in studio troveremo: Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia; Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione; Pasquale Tridico, presidente Inps; Gianrico Carofiglio, scrittore; la professoressa Elsa Fornero; Elena Donazzan, assessore all’istruzione del Veneto; Marco Damilano, direttore de L’Espresso; Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale; Pietro Senaldi, direttore di Libero. Immancabile la copertina di Gene Gnocchi.

DiMartedì: come vederlo in streaming

