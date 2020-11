DiMartedì, ospiti puntata 24 novembre 2020

Sarà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 24 novembre 2020, a partire dalle 21.15 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro del programma ancora una volta il coronavirus, tra vaccini in arrivo e festività all’insegna della restrizione.

DiMartedì 24 novembre 2020: ospiti

Tra gli ospiti in studio troveremo: Stella Kyriakides, commissario europeo per la Salute; Roberto Speranza, ministro della Salute; Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità; Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro; Francesco Rutelli; Ilaria Capua, virologa; Agostino Miozzo, coordinatore Cts; Barbara Gallavotti, biologa e autrice di Superquark; la cantante Fiorella Mannoia; Suor Alessandra Smerilli, economista; Valeria Cagno, ricercatrice; Pierpaolo Sileri, viceministro per la Salute; Francesco Stellacci, docente politecnico Losanna; Stefania Salmaso, epidemiologa; Fabrizio Pregliasco, virologo; Luca Richeldi, pres. Società italiana pneumologia; Matteo Bassetti, dir. Malattie infettive policlinico Genova; le giornaliste Concita De Gregorio, La Repubblica, Monica Maggioni e Giovanna Botteri, Rai; i direttori Luigi Contu, Ansa, Davide Desario, Leggo; Pietro Senaldi, Libero; Massimo Giannini, La stampa; Marco Cattaneo, National Geographic, Alessandro Sallusti, Il Giornale,; il presidente Ipsos Nando Pagnoncelli.

DiMartedì: come vederlo in streaming

Durante la diretta, la puntata del programma sarà visibile anche in streaming, sul sito ufficiale de La7, a questo link. I video dei servizi proposti saranno poi visibili sulla pagina del programma.