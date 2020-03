DiMartedì, ospiti puntata 24 marzo 2020

Tornerà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 24 marzo 2020, a partire dalle 21.15 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro del programma ancora l’emergenza coronavirus, con un’intervista esclusiva di Giovanni Floris al Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco. Secondo molti è la settimana decisiva per capire se i sacrifici richiesti dal governo agli italiani contro il virus cominciano a dare risultati. Accanto alla questione sanitaria si profila sempre più del resto l’emergenza economica. La scelta del Governatore di Bankitalia di rilasciare un’intervista tv – evento più unico che raro dalle parti di Palazzo Koch – conferma la delicatezza estrema del momento.

Tra gli ospiti in studio troveremo, oltre a Ignazio Visco: Roberto Fico, presidente Camera dei Deputati, Roberto Speranza, ministro della Salute, Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, Giorgia Meloni, presidente Fratelli d’Italia, Virginia Raggi, sindaca di Roma, Carlo Calenda di Azione, Enzo Bianchi, scrittore e fondatore Comunità monastica di Bose. Immancabile la copertina di Gene Gnocchi.

