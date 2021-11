DiMartedì, ospiti puntata 2 novembre 2021

Sarà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 2 novembre 2021, a partire dalle 21.15 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro del programma in particolare gli ultimi aggiornamenti in tema di Green Pass, con le proteste in tutta Italia, da Nord a Sud, nonostante l’incremento dei contagi. Spazio alle polemiche sulla terza dose di vaccino e sugli errori comunicativi delle ultime settimane.

DiMartedì 2 novembre 2021: ospiti

Tra gli ospiti in studio troveremo: il politico e scrittore Walter Veltroni; Luigi Di Maio, ministro degli Esteri; Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report; la professoressa Elsa Fornero; Laura Boldrini del PD; l’immunologa Antonella Viola; Luca Richeldi, presidente società italiana pneumologia; Giuseppe Remuzzi, direttore Istituto Mario Negri.

DiMartedì: come vederlo in streaming

Durante la diretta, la puntata del programma sarà visibile anche in streaming, sul sito ufficiale de La7, a questo link. I video dei servizi proposti saranno poi visibili sulla pagina del programma.