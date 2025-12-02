DiMartedì, ospiti puntata 2 dicembre 2025

Sarà in onda stasera Dimartedì , il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7 . Nella puntata di oggi, martedì 2 dicembre 2025 , a partire dalle 21.25 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro della puntata: a un anno e mezzo dalle elezioni politiche, maggioranza e opposizioni iniziano a delineare le loro strategie. Giorgia Meloni punta tutto su giustizia, premierato e legge elettorale , mentre le opposizioni attaccano sull’ inchiesta MPS Mediobanca e chiedono al governo di chiarire se ha avuto un ruolo nella vicenda. Attenzione anche all’economia, con tutte le novità riguardo la legge di stabilità , tra nuove tasse, ulteriori interventi sulle pensioni e condoni.

Debora Marighetti

Sono una giornalista che si occupa, per passione e professione, di tv e spettacolo dal 2006. Ho collaborato con Blogo, in particolare con Tvblog.it, dal 2006 al 2012, occupandomi di news, critiche, recensioni su telefilm, varietà, game show, reality show e molto altro. Sono apparsa sporadicamente su Traveblog.it. Ho gestito il magazine musicale di Dada tra il 2009 e il 2010 e collaborato, negli anni e senza continuità, con svariati blog e settimanali. Dal 2012 sono editor di Ascolti Tv Blog.