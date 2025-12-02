DiMartedì, ospiti puntata 2 dicembre 2025

Sarà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 2 dicembre 2025, a partire dalle 21.25 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro della puntata: a un anno e mezzo dalle elezioni politiche, maggioranza e opposizioni iniziano a delineare le loro strategie. Giorgia Meloni punta tutto su giustizia, premierato e legge elettorale, mentre le opposizioni attaccano sull’inchiesta MPS Mediobanca e chiedono al governo di chiarire se ha avuto un ruolo nella vicenda. Attenzione anche all’economia, con tutte le novità riguardo la legge di stabilità, tra nuove tasse, ulteriori interventi sulle pensioni e condoni.
DiMartedì 2 dicembre 2025: ospiti
Tra gli ospiti in studio troveremo: Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle e Walter Veltroni del PD. Non mancheranno Luca e Paolo, con la loro copertina satirica.
DiMartedì: come vederlo in streaming
Durante la diretta, la puntata del programma sarà visibile anche in streaming, sul sito ufficiale de La7, a questo link. I video dei servizi proposti saranno poi visibili sulla pagina del programma.
