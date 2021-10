DiMartedì, ospiti puntata 19 ottobre 2021

Sarà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 19 ottobre 2021, a partire dalle 21.15 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro del programma in particolare gli ultimi aggiornamenti in tema di Green Pass e il voto delle elezioni amministrative.

DiMartedì 19 ottobre 2021: ospiti

Tra gli ospiti in studio troveremo: lo scrittore Roberto Saviano, la virologa Ilaria Capua, la professoressa Elsa Fornero, l’economista Edward Luttwak, il nuovo sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’economista Carlo Cottarelli, Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, la scienziata Amalia Ercoli Finzi, il regista Pietro Castellitto, Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos.

DiMartedì: come vederlo in streaming

