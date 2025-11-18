DiMartedì, ospiti puntata 18 novembre 2025

Sarà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 18 novembre 2025, a partire dalle 21.25 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro della puntata: il Paese reale e la manovra economica del governo Meloni, tra condoni e nuove tasse; le liti all’interno della maggioranza sull’economia e sulla guerra in Ucraina cui fanno da contraltare i temi che dividono le opposizioni.

Spazio anche al voto in Campania, Puglia e Veneto in programma il 23 e 24 novembre prossimi, con i possibili scenari e le ripercussioni sui partiti. Attenzione naturalmente anche agli esteri, con Donald Trump che appare per la prima volta davvero in difficoltà anche con il suo elettorato stretto nella morsa tra le rivelazioni relative al caso Epstein e un’economia americana che paga le scelte sui dazi con un rialzo dell’inflazione sui beni di largo consumo.

DiMartedì 18 novembre 2025: ospiti

Tra gli ospiti in studio troveremo: Pier Luigi Bersani e Sergio Rizzo. Non mancheranno Luca e Paolo, con la loro copertina satirica.

DiMartedì: come vederlo in streaming

Durante la diretta, la puntata del programma sarà visibile anche in streaming, sul sito ufficiale de La7, a questo link. I video dei servizi proposti saranno poi visibili sulla pagina del programma.

