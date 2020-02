DiMartedì, ospiti puntata 18 febbraio 2020

Tornerà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 18 febbraio 2020, a partire dalle 21.15 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. In particolare si parlerà dei problemi interni alla maggioranza.

DiMartedì 18 febbraio 2020: ospiti

Tra gli ospiti in studio troveremo: Enrico Letta, direttore scuola affari internazionali; il giornalista Eugenio Scalfari; Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano; Michele Emiliano, Pd; Giuliano Pisapia, europarlamentare Pd; Carlo Calenda, Azione; Carlo Cottarelli, direttore osservatorio conti pubblici italiani; Armando Spataro, magistrato; Carla Ruocco, presidente commissione finanze Camera; Marta Collot, Poter al popolo; Raffaello Lupi, tributarista; Elsa Fornero, l’avvocato Maurizio Paniz; l’economista Paola Tommasi; i direttori Marco Damilano (L’Espresso), Pietro Senaldi (Libero), i giornalisti Massimo Franco e Aldo Cazzullo; Regina De Albertis, presidente giovani Ance; l’avvocato Emmanuela Bertucci dell’Aduc; Don Beniamino Sacco, parroco Chiesa Santo Spirito di Vittoria; la filosofa Maura Gancitano; Nando Pagnoncelli, presidente di #Ipsos. Immancabile la copertina di Gene Gnocchi.

DiMartedì: come vederlo in streaming

