Sarà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 16 settembre 2025, a partire dalle 21.25 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro della puntata: il clima subito incandescente tra maggioranza e opposizione, le accuse di Giorgia Meloni e della destra nei confronti della sinistra di fomentare l’odio dopo l’uccisione dell’attivista politico statunitense, Charlie Kirk, grande sostenitore di Trump.

Attenzione anche ai temi della politica estera, con tutte le novità da Gaza e gli spostamenti delle imbarcazioni della Global Flotilla, ma anche all’Ucraina e alle tensioni crescenti tra Nato e Russia, mentre in ambito interno si approfondiranno anche gli scenari in vista delle imminenti elezioni regionali. Spazio poi all’economia con particolare riguardo al fronte del fisco, delle pensioni e della prossima manovra economica del governo.

DiMartedì 16 settembre 2025: ospiti

Tra gli ospiti in studio troveremo: Pier Luigi Bersani di Articolo 1; la storica Anna Foa; il giornalista Aldo Cazzullo; il sindacalista Maurizio Landini; il senatore Matteo Renzi; il giornalista e scrittore Antonio Padellaro; il giornalista Antonio Di Bella; la professoressa Elsa Fornero; il giornalista Sergio Rizzo; il giornalista Giorgio Mottola; il giornalista Paolo Mieli; Elisabetta Piccolotti di Sinistra Italiana; la scrittrice Teresa Cinque; Luca e Paolo, con la loro copertina satirica.

DiMartedì: come vederlo in streaming

Durante la diretta, la puntata del programma sarà visibile anche in streaming, sul sito ufficiale de La7, a questo link. I video dei servizi proposti saranno poi visibili sulla pagina del programma.

