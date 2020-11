DiMartedì, ospiti puntata 10 novembre 2020

Sarà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 10 novembre 2020, a partire dalle 21.15 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro del programma ancora una volta il coronavirus, con le regioni divise in zone rosse, arancioni e gialle e la prospettiva di un nuovo lockdown nazionale. L’economia del nostro paese reggerà? E gli ospedali?

DiMartedì 10 novembre 2020: ospiti

Tra gli ospiti in studio troveremo: l’ex premier Romano Prodi; Silvio Berlusconi, Forza Italia; Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute; Walter Ricciardi, consulente ministro della Salute; il cantautore Roberto Vecchioni; la virologa Ilaria Capua; lo scrittore Roberto Saviano; il presidente Ipsos Nando Pagnoncelli. La satira è affidata come sempre a Neri Marcorè.

DiMartedì: come vederlo in streaming

Durante la diretta, la puntata del programma sarà visibile anche in streaming, sul sito ufficiale de La7, a questo link. I video dei servizi proposti saranno poi visibili sulla pagina del programma.