DiMartedì, ospiti puntata 1 dicembre 2020

Sarà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 1 dicembre 2020, a partire dalle 21.15 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro del programma ancora le ultime notizie in tema di Covid-19, in attesa del nuovo dpcm che stabilirà cosa è consentito fare e cosa invece è vietato durante il periodo natalizio.

DiMartedì 1 dicembre 2020: ospiti

Tra gli ospiti in studio troveremo: Beatrice Lorenzin, Pd; Monsignor Vincenzo Paglia, presidente Pontificia Accademia per la vita; Luca Cordero di Montezemolo; lo scrittore Gianrico Carofiglio; Ilaria Capua, virologa; Luca Richeldi, presidente società italiana pneumologia; Fabrizio Pregliasco, virologo; il regista Paolo Genovese; la cantante Tosca; Valeria Cagno, virologa Università di Ginevra; Luciano Gattinoni, professore emerito Università Gottingen; Luca Mercalli, climatologo; Stefania Salmaso, epidemiologa; Maria Rita Gismondo, direttrice microbiologia Ospedale Sacco di Milano; Barbara Gallavotti, biologa e autrice Superquark; Emmanuela Bertucci, avvocato Aduc; i giornalisti Federico Rampini, Concita De Gregorio, Lisa Iotti, Ilaria D’amico; i direttori Pietro Senaldi, Libero, Marco Damilano, L’Espresso; Marco Cattaneo, National Geographic; Alessandro Sallusti, Il Giornale; Massimo Giannini, La Stampa; il presidente Ipsos Nando Pagnoncelli.

DiMartedì: come vederlo in streaming

Durante la diretta, la puntata del programma sarà visibile anche in streaming, sul sito ufficiale de La7, a questo link. I video dei servizi proposti saranno poi visibili sulla pagina del programma.