Digitare il codice segreto, dov’è stato girato?

Si chiama Digitare il codice segreto il primo dei due nuovi film-tv del ciclo “Purché finisca bene”, in onda su Raiuno il 12 ottobre 2021. Neri Marcorè e Valeria Bilello sono protagonisti di questa commedia in uno psicoterapeuta avaro non vuole cedere al cuore ed ammettere di esseri innamorato.

Ma dov’è stato girato Digitare il codice segreto? Stando a quanto scritto da La Nuova Riviera, le riprese sono state effettuate a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), tra la Palazzina Azzurra, il circolo nautico, il ristorante Sasushi, il corso di via XX Settembre e la libreria di viale Secondo Moretti.

Il film-tv è stato girato a marzo 2021, in piena zona rossa durante la pandemia da Covid-19, con cast e troupe sottoposti quotidianamente a tamponi per poter lavorare in tutta sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.