Die Hard – Un buon giorno per morire, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, mercoledì 8 novembre 2023, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Die Hard – Un buon giorno per morire. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Trama/Cast Die Hard – Un buon giorno per morire

“Die Hard – Un buon giorno per morire” è il quinto capitolo della serie di film “Die Hard”, uscito nel 2013. La trama segue John McClane (interpretato da Bruce Willis), che questa volta si trova a Mosca per aiutare il figlio Jack (interpretato da Jai Courtney), coinvolto in un caso di spionaggio internazionale.

Inizialmente, John arriva a Mosca per cercare di riavvicinarsi al figlio, che non ha più un buon rapporto con lui. Tuttavia, ben presto scopre che Jack fa parte della CIA e si trova al centro di un piano per sventare un attentato terroristico che potrebbe avere conseguenze devastanti.

Padre e figlio si uniscono per fermare i criminali che intendono rubare armi nucleari e usarle per scopi nefasti. Durante la loro avventura, affrontano una serie di pericolosi combattimenti e inseguimenti ad alta velocità in giro per Mosca.

Il cast principale del film include:

– Bruce Willis nel ruolo di John McClane: protagonista della serie “Die Hard”, è un poliziotto e protagonista delle sue avventure ad alto rischio.

– Jai Courtney nel ruolo di Jack McClane: il figlio di John, un agente della CIA coinvolto nella lotta contro il terrorismo internazionale.

– Sebastian Koch nel ruolo di Yuri Komarov: un prigioniero politico che ha informazioni cruciali sull’attentato terroristico in corso.

– Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di Lucy McClane: la figlia di John, che compare brevemente nel film come supporto familiare.

– Yuliya Snigir nel ruolo di Irina Komarov: la figlia di Yuri, un’agente segreto coinvolta nel piano terroristico.

– Cole Hauser nel ruolo di Mike Collins: un agente della CIA che collabora con Jack e John nella loro missione.

“Die Hard – Un buon giorno per morire” è un’action movie adrenalinico che offre una dose abbondante di sparatorie, esplosioni e combattimenti. La trama si concentra sulla rivalità e la riconciliazione tra un padre e un figlio, combinata con un’intensa lotta contro il tempo per salvare il mondo dal pericolo imminente.