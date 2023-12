Die Hard – Trappola di Cristallo, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, lunedì 18 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Die Hard – Trappola di Cristallo, un thriller con Bruce Willis. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Die Hard – Trappola di Cristallo – Trama

Die Hard – Trappola di Cristallo è un film di azione del 1988 diretto da John McTiernan, con Bruce Willis e Alan Rickman. Il film è considerato uno dei migliori film di azione di tutti i tempi.

La trama è ambientata a Los Angeles, durante la festa di Natale alla Nakatomi Plaza, un grattacielo della città. Un gruppo di terroristi, guidati da Hans Gruber, prende in ostaggio i dipendenti dell’azienda e chiede un riscatto di 30 milioni di dollari.

John McClane, un poliziotto di New York, è in città per incontrare sua moglie Holly, che lavora alla Nakatomi Plaza. McClane si trova intrappolato all’interno del grattacielo e, armato solo di una pistola, inizia a combattere i terroristi per salvare sua moglie e gli altri ostaggi.

Die Hard – Trappola di Cristallo – Cast

Il cast principale è il seguente:

Bruce Willis: John McClane

Alan Rickman: Hans Gruber

Bonnie Bedelia: Holly Gennaro McClane

Reginald VelJohnson: Al Powell

Alexander Godunov: Karl Vreski

Paul Gleason: Dwayne T. Robinson

William Atherton: Ellis