Questa sera, venerdì 21 marzo 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Dicono di te. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Dicono di te – Trama

Il film “Dicono di te”, diretto da Umberto Riccioni Carteni, è una commedia italiana prodotta da Rodeo Drive e Rai Cinema, con una sceneggiatura firmata da Max Giusti, Igor Artibiani e Giuliano Rinaldi.

La storia ruota attorno a Giancarlo (Max Giusti), un autore televisivo di successo sulla cinquantina che sembra avere tutto: fama, soldi e una vita sentimentale appagante. La sua esistenza apparentemente perfetta viene sconvolta dall’arrivo del cugino Bernardo (Paolo Calabresi), un personaggio eccentrico che sostiene di aver acquisito, tramite un antico rito di paese, il potere di sentire cosa le persone dicono alle spalle degli altri.

Questa rivelazione getta Giancarlo nel caos: scopre che i colleghi lo disprezzano, gli amici di sempre lo sopportano a fatica e persino sua moglie Elena (Ilaria Spada), una giornalista in cerca dello scoop della vita, lo tradisce con Raul, un ricco imprenditore. Quando anche la sua carriera inizia a vacillare, Giancarlo decide di reagire, cercando di risalire la china e vendicarsi dei torti subiti. Il film mescola umorismo cinico e riflessioni sulle nevrosi della televisione mainstream, offrendo uno sguardo sarcastico e divertente dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Dicono di te – Cast

Max Giusti interpreta Giancarlo, l’autore televisivo al centro della storia, un uomo realizzato che vede crollare le sue certezze.

Paolo Calabresi è Bernardo, il cugino stravagante che innesca il caos con il suo presunto dono.

Ilaria Spada dà vita a Elena, la moglie di Giancarlo, una giornalista ambiziosa e infedele.

