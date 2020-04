Diavoli su Sky, quante puntate sono?

Dal 17 aprile 2020, su Sky Atlantic e Now Tv, va in onda Diavoli, un’interessante nuova serie tv, co-produzione internazionale di Sky che coinvolge anche l’Italia tramite la Lux Vide, che figura tra i produttori. La serie, un thriller ambientato nel mondo della finanza, è tratto dall’omonimo libro di Guido Maria Brera e vede come protagonisti il capo di una importante banca di investimento londinese ed un giovane Head of Trading, alle prese con segreti reciproci ed un ambiente che non lascia scampo ai più deboli.

Ma da quante puntate è composto Diavoli? In tutto, gli episodi della prima stagione di questa serie tv sono dieci, in onda per cinque prime serate con due episodi a serata. Il finale di stagione, quindi, è previsto per il 15 maggio.

Diavoli Sky, la trama

La storia ruota attorno al profondo legame tra i due protagonisti: da un lato l’italiano Massimo Ruggero (Alessandro Borghi), perfetto esempio di self-mademan che dopo una rapidissima carriera cominciata dal basso è diventato lo spregiudicato e geniale Head of Trading di una delle più importanti banche di investimento del mondo, la New York-London Investment Bank (NYL); dall’altro Dominic Morgan (Patrick Dempsey), americano, fra gli uomini più potenti della finanza mondiale, CEO della banca e mentore di Massimo.

Il sodalizio tra i due inizierà a sgretolarsi quando, a causa dei segreti di Dominic, Massimo si troverà coinvolto in una guerra intercontinentale nascosta dietro ad eventi apparentemente slegati come lo scandalo Strauss-Kahn, la guerra in Libia e la crisi europea.

Una guerra silenziosa, combattuta sotto ai nostri occhi attraverso l’arma più potente di tutte: la finanza. E la posta in gioco è la vita di milioni di persone. Massimo dovrà scegliere: continuare a fidarsi del suo mentore o provare a fermarlo?