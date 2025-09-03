Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Nel 20esimo anniversario della morte di Lady Diana – avvenuta il 31 agosto 1997 a causa di un tragico incidente che ha scosso il mondo -, venerdì 25 agosto 2017, alle ore 21.15 su Nove è andato in onda uno speciale di tre ore in prima tv, dal titolo Diana – Tutta la verità. Il documentario ripercorrerà la storia della “principessa del popolo” attraverso filmati esclusivi ed estratti di interviste raccolte dal suo biografo, Andrew Morton. Il programma verrà replicato stasera, mercoledì 3 settembre 2025, sempre in prima serata, ma su Real Time.

Lo speciale analizzerà da una prospettiva inedita la teoria del complotto legato alla morte di Diana, che il mondo ha conosciuto come una ragazza giovane e timida, ma che con il passare degli anni è diventata una donna fortemente indipendente, paladina dei diritti umani e molto amata per aver “infranto” le regole della famiglia reale.

Diana – Tutta la verità offrirà uno sguardo profondo sulla vita della principessa, sugli eventi che portarono alla tragica notte in cui è morta; farà luce sui dettagli della sua vita alla corte reale, sul rapporto con il principe Carlo e sul suo ruolo di madre. L’incidente mortale della principessa Diana è stato un evento che nessuno dimenticherà mai.

Oltre all’intervista esclusiva di Andrew Morton, il documentario riunirà le testimonianze di altri personaggi che gravitavano nel mondo di Lady D: gli amici Mary Robertson e James Colthurst, la sua guardia del corpo Ken Wharfe, il biografo della famiglia reale Ingrid Seward, l’esperta di storia Kate Williams e i reporter Tamron Hall e Deborah Norville.

Inoltre l’autore della teoria del complotto e attore Richard Belzer spiegherà esattamente quello che è successo durante la tragica notte dell’incidente. Appuntamento con Diana – Tutta la verità stasera alle 21.15 su Nove, canale 9 del digitale terrestre.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram