Diabolik – Ginko all’attacco!, film su Rai 2: trama, attori e cast

Questa sera, venerdì 3 maggio 2024, alle 21:20 su Raidue va in onda in prima visione il film Diabolik – Ginko all’attacco!, sequel di Diabolik diretto ancora una volta dai Manetti Bros. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Diabolik – Ginko all’attacco! – Trama

Il film riprende le vicende subito dopo l’adrenalinico finale del primo capitolo. Diabolik (Giacomo Gianniotti), ancora una volta sfuggito alle gr artigli dell’ispettore Ginko (Valerio Mastandrea), è sulle tracce di un’altra preziosa refurtiva: la corona della Regina Armen. Un gioiello dal valore inestimabile che scatena le mire di collezionisti senza scrupoli e attira l’attenzione di una nuova affascinante figura, Altea (Monica Bellucci), la fidanzata di Ginko.

Mentre Diabolik escogita un piano elaborato per rubare la corona, Ginko, ossessionato dalla cattura del ladro, si spinge a passi estremi, calpestando ogni regola e rischiando di compromettere la sua carriera. Tra inseguimenti mozzafiato, colpi di scena e stratagemmi ingegnosi, la tensione tra Diabolik e Ginko cresce, alimentata da una reciproca fascinazione e da un’innegabile affinità.

Diabolik – Ginko all’attacco! – Cast

Giacomo Gianniotti: Diabolik

Valerio Mastandrea: Ispettore Ginko

Miriam Leone: Eva Kant

Monica Bellucci: Altea

Filippo Timi: Dr. Kaufmann

Serena Rossi: Nadia

Alessandro Roja: Commissario Caravaggio