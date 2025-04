Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 18 aprile 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Diabolik. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Diabolik – Trama

Diabolik è un film del 2021 diretto dai Manetti Bros. Si tratta della seconda trasposizione cinematografica del celebre fumetto creato da Angela e Luciana Giussani, dopo il film di Mario Bava del 1968. Adatta l’albo “L’arresto di Diabolik” (1963) e il suo remake del 2012, incentrandosi sul primo incontro tra Diabolik ed Eva Kant.

Ambientato nella fittizia Clerville degli anni ’60, il film segue Diabolik (Luca Marinelli), un ladro mascherato astuto e spietato, che terrorizza la città con furti impeccabili, sfuggendo sempre all’ispettore Ginko (Valerio Mastandrea). Sotto l’identità di Walter Dorian, vive con la fidanzata Elisabeth Gay (Serena Rossi), ignara della sua doppia vita. L’arrivo di Lady Eva Kant (Miriam Leone), un’ereditiera con un prezioso Diamante Rosa, attira l’attenzione di Diabolik. Durante il tentativo di rubare il gioiello, viene sorpreso da Eva, che lo seduce e rivela che il diamante è falso, venduto per coprire ricatti sul suo passato.

Tra i due scatta un’attrazione. Nel frattempo, Elisabeth scopre un rifugio segreto di Diabolik e avverte la polizia. Ginko tende una trappola, arrestando Diabolik, che viene condannato a morte. Eva, usando il suo ascendente sul viceministro Giorgio Caron (Alessandro Roja), organizza una fuga, drogando Caron e permettendo a Diabolik di sostituirsi a lui. Per finanziare la fuga, Diabolik ed Eva pianificano un ultimo colpo a una banca, ma Ginko, anticipando le loro mosse, li affronta. Eva distrae Ginko, consentendo ai due di scappare su una barca a motore.

Diabolik – Cast

Luca Marinelli: Diabolik/Walter Dorian, il ladro mascherato.

Miriam Leone: Eva Kant, affascinante ereditiera e futura complice.

Valerio Mastandrea: Ispettore Ginko, determinato a catturare Diabolik.

Serena Rossi: Elisabeth Gay, fidanzata ignara di Diabolik.

Alessandro Roja: Giorgio Caron, viceministro e ricattatore.

Vanessa Scalera: Flora, segretaria di Caron.

Luca Di Giovanni: Roberto, personaggio secondario.

Roberto Citran: Direttore dell’albergo.

Antonino Iuorio: Direttore del carcere.

Daniela Piperno: Ada, direttrice della banca.

Pier Giorgio Bellocchio: Agente Palmer.

Claudia Gerini: Signora Morel.

Stefano Pesce: Procuratore.

Davide Devenuto: Ispettore Driskell.

