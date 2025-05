Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 2 maggio 2025, alle 21:20 su Raidue va in onda in prima visione il film Diabolik Chi sei?, sequel di Diabolik diretto ancora una volta dai Manetti Bros. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Diabolik Chi sei? – Trama

Diabolik – Chi sei? è il terzo e ultimo capitolo della trilogia cinematografica diretta dai Manetti Bros., tratto dall’omonimo albo n. 107 del fumetto creato da Angela e Luciana Giussani.

Una spietata banda di criminali, più feroce persino di Diabolik, semina il terrore a Clerville. Diabolik (Giacomo Gianniotti) e l’ispettore Ginko (Valerio Mastandrea), ciascuno con i propri obiettivi – il primo per rubare il bottino, il secondo per arrestare i malviventi – si mettono sulle loro tracce. Entrambi, però, vengono catturati e rinchiusi in una cella, incatenati e senza speranza di fuga. In attesa della morte, Ginko chiede a Diabolik: “Chi sei?”.

Attraverso flashback in bianco e nero, Diabolik rivela il suo misterioso passato, raccontando la sua infanzia su un’isola dove ha imparato le abilità che lo hanno reso il Re del Terrore. Nel frattempo, Eva Kant (Miriam Leone) e Altea di Vallenberg (Monica Bellucci), preoccupate per i loro compagni, decidono di collaborare per salvarli, superando rivalità e pregiudizi. La narrazione, contaminata da elementi di poliziottesco e thriller, culmina in un intreccio di azione e colpi di scena.

Diabolik Chi sei? – Cast

Giacomo Gianniotti: Diabolik, il ladro mascherato, astuto e carismatico.

Miriam Leone: Eva Kant, compagna e complice di Diabolik, elegante e determinata.

Valerio Mastandrea: Ispettore Ginko, il tenace antagonista di Diabolik.

Monica Bellucci: Altea di Vallenberg, duchessa e amante di Ginko, enigmatica e carismatica.

Pier Giorgio Bellocchio: Sergente Palmer, fedele collaboratore di Ginko.

Paolo Calabresi: King, figura chiave nel passato di Diabolik.

Barbara Bouchet: Contessa Wiendemar, vittima della banda criminale.

Chiara Martegiani, Mario Sgueglia, Massimiliano Rossi, Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Michele Ragno, Amanda Campana, Andrea Arru: ruoli secondari nella banda e nelle indagini.

Partecipazioni straordinarie: Max Gazzè, Carolina Crescentini, Lorenzo Zurzolo.

