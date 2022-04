Detto Fatto 2022, si farà la prossima stagione?

E’ una delle domande che ha tenuto banco tra gli appassionati di televisione nelle settimane scorse, ma in generale lungo tutto l’anno televisivo che sta avviandosi a conclusione. Parliamo del futuro di Detto Fatto, il contenitore pomeridiano di Raidue in onda dal 2013.

Detto Fatto continuerà ad andare in onda anche nella prossima stagione? La questione è emersa dopo il calo di ascolti del programma, condotto da cinque anni da Bianca Guaccero (che ne ha preso le redini da Caterina Balivo), anche a causa degli spostamenti voluti da Raidue all’interno del pomeriggio.

Non solo: nel 2020 il programma finì nell’occhio del ciclone delle polemiche dopo un tutorial che mostrava alle telespettatrici come sedurre gli uomini mentre si fa la spesa, proprio alla vigilia della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Un caso che portò il programma a fermarsi per un paio di settimane ed a ritornare in onda con un nuovo capo progetto.

Ora, però, per Detto Fatto sembra essere arrivato il momento di chiudere. Stando a quanto rivela TvBlog, infatti, nella stagione tv 2022-2023 il programma non andrà in onda, sostituito da una nuova produzione che deve ancora essere annunciata e che vedrà alla conduzione Mia Ceran. Un programma nuovo, che probabilmente unirà informazione ed intrattenimento, e che non seguirà quindi e orme del suo predecessore.

Per Bianca Guaccero, invece, dovrebbero presentarsi nuovi progetti, magari su Raiuno, rete che potrebbe mettere in risalto non solo le sue abilità da conduttrice ma anche da cantante e da attrice.