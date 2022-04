Detto Fatto, perché oggi non c’è Bianca Guaccero?

Piccolo colpo di scena nella puntata di oggi, lunedì 18 aprile 2022, di Detto Fatto, il contenitore pomeridiano di Raidue che con i suoi tutorial tiene compagnia ai telespettatori della seconda rete Rai. Stando a quanto rivelato da TvBlog, infatti, nella puntata non è presente la conduttrice Bianca Guaccero.

Ma perché Bianca Guaccero non è presente a Detto Fatto? I motivi restano ignoti, ma il sito rivela che si tratterebbe di ragioni personali. Inoltre, non è chiaro se la conduttrice tornerà in studio a partire dalla puntata di domani, martedì 19 aprile, oppure no. TvBlog parla di stop precauzionale.

Per Guaccero quella che si sta avviando a conclusione è stata una stagione che l’ha vista protagonista su più fronti, non solo a Detto Fatto. A settembre, infatti, è stata nel cast della fiction Fino all’ultimo battito, a fianco di Marco Bocci (la serie, nonostante il buon riscontro di pubblico, non sarebbe stata rinnovata), mentre quest’inverno ha partecipato ad Il Cantante Mascherato nei panni di Medusa, maschera che ha indossato fino alla quinta puntata.

Nelle settimane scorse si è parlato di una sua uscita da Detto Fatto nella prossima stagione tv: il programma dovrebbe infatti subire un totale restyling sia per quanto riguarda l’orario di messa in onda che per quanto riguarda i contenuti: a condurre la nuova versione del programma in pole position ci sarebbe Mia Ceran, che i telespettatori di Raidue già conoscono per essere stata la conduttrice di Mai Dire Nius, Quelli che il calcio e Quelli che dopo il Tg. Ma queste indiscrezioni devono ancora trovare conferma.