Detto Fatto: perché non c’è Bianca Guaccero?

Nella puntata di Detto Fatto di oggi, 6 marzo 2020, non è presente la conduttrice Bianca Guaccero, sostituita dal volto noto – per gli spettatori del pubblico – Elisa D’Ospina. Questo, a quanto riferito da Tvblog, per permettere alla Guaccero di volare a Napoli per la nuova puntata di Una storia da cantare, il programma del sabato sera da lei condotto con Enrico Ruggeri.

Detto Fatto rimane quindi momentaneamente senza conduttrice, oltre che senza pubblico, come accade ormai da alcuni giorni nel rispetto dell’ordinanza sul coronavirus che vieta ai programmi Rai di avere pubblico. Già da lunedì però dovrebbe tornare alla normalità almeno per quanto riguarda la conduzione.