Desideri mortali, film-tv su Rai 2: trama, finale e cast

Questa sera, sabato 24 giugno 2023, alle 21:20 su Raidue va in onda il film-tv Desideri mortali, all’interno del ciclo “Nel segno del giallo” e andato in onda su Lifetime, negli Stati Uniti, nel 2020, con il titolo “Ruthless Realtor”.

La trama di Desideri mortali

Il fotografo Ralph Savage (Brian Ames) e la moglie Annie (Lily Anne Harrison) decidono di acquistare una villetta che sembra essere ideale per le loro esigenze, soprattutto per lui, che cerca un luogo in cui far sviluppare le proprie foto.

Merito dell’agente immobiliare Meg Atkins (Christie Burson), che assicura loro la casa nonostante l’interesse ad acquistarla di Lynette Dee (Alexandra Peters). Una volta trasferitisi, però, Meg inizia a fare continuamente visita alla coppia.

Raplh ed Annie inizialmente pensano che la donna si senta sola e voglia un po’ di compagnia, e l’assecondano. Ma le cose peggiorano quando Meg, nella camera oscura allestita da Ralph nel seminterrato, cerca di baciarlo.

Non solo: una sera l’agente immobiliare si intrufola in casa, costringendo la coppia a chiamare la Polizia ed a farla arrestare, sebbene Meg si difenda sostenendo di non essere una stalker e di cercare di salvare la coppia dall’aggressione di qualcun altro.

Lynette, intanto, torna all’attacco: la ragazza si offre di acquistare la casa con un ribasso del 10% rispetto al prezzo speso dalla coppia, ma Annie non vuole andarsene, nonostante il rischio che Meg torni da loro.

Meg riesce ad evadere di prigione, motivo per cui la Polizia posiziona un agente fuori dalla casa di Ralph e Annie, ma quando scatta un blackout, il poliziotto viene ucciso da una persona mascherata che, poco dopo, mette ko Ralph. Annie, invece, viene raggiunta da Meg, ma anche loro vengono stese dal misterioso aggressore e portate nel seminterrato.

Come finisce Desideri mortali?

-Attenzione: spoiler-

L’aggressore in questione è Lynette: era lei a stalkerare Ralph ed Annie, e non Meg, che invece stava davvero cercando di proteggerli. Lynette spiega di essere cresciuta in quella casa, dove ha ucciso i suoi genitori e nascosto i corpi nel seminterrato. Ora la rivuole, ed è disposta ad uccidere i tre.

Mentre Ralph è ancora incosciente, Meg ed Annie riescono a libersarsi dalle corde con cui erano state legate ed inseguono Lynette. Dopo una lotta tra le tre, l’assassina viene catturata e consegnata alla Polizia.

Il cast di Desideri mortali

Brian Ames è Ralph Savage

Lily Anne Harrison è Annie Savage

Christie Burson è Meg Atkins

Alexandra Peters è Lynette Dee

Neil Lewis è l’agente Miller

Come vedere Desideri mortali?

Oltre che su Raidue, è possibile vedere Desideri mortali in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.