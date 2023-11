Delitti sotto l’albero su NOVE: puntate, orari e streaming

“Delitti sotto l’albero” è un programma televisivo italiano di genere crime-docu-reality, prodotto da Discovery Italia e trasmesso su Nove dal 2023.

Conduzione

La trasmissione è condotta da Andrea Purgatori, giornalista e conduttore televisivo italiano.

Struttura

Ogni episodio di “Delitti sotto l’albero” racconta un caso di omicidio avvenuto in Italia durante le festività natalizie. Il programma ripercorre le indagini della polizia, ricostruendo i fatti e intervistando gli investigatori, i testimoni e i familiari delle vittime.

Approccio

“Delitti sotto l’albero” si distingue per il suo approccio giornalistico e documentaristico. Il programma si basa su un’attenta ricerca delle fonti e su interviste esclusive con i protagonisti dei casi.

Successo

“Delitti sotto l’albero” è stato un programma di successo, registrando ascolti record per Nove. Il programma è stato elogiato dalla critica per il suo approccio rigoroso e per la sua capacità di raccontare storie coinvolgenti.

Edizioni

Ad oggi, sono state trasmesse tre edizioni di “Delitti sotto l’albero”:

Prima edizione (2023): 10 episodi

Seconda edizione (2024): 12 episodi

Terza edizione (2025): 14 episodi

Conclusione

“Delitti sotto l’albero” è un programma che offre un’interessante e coinvolgente panoramica sui casi di omicidio avvenuti in Italia durante le festività natalizie. Il programma è un must per gli appassionati di crime e di true crime.

Delitti sotto l’albero – Puntate

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link.