Delitti in Paradiso – Un Natale nel mistero: trama, attori e cast

Stasera, giovedì 1 gennaio 2026,torna Delitti in Paradiso, la serie tv britannica di Bbc One, che la manda in onda con successo dal 2011. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Trama

Delitti in Paradiso – Un Natale nel mistero è lo speciale natalizio 2025 della serie crime britannica (titolo originale: Death in Paradise Christmas Special 2025). Si tratta del quinto speciale di Natale della saga, ambientato sull’isola caraibica di Saint Marie, con un mix di mistero, umorismo e atmosfera festiva.

L’episodio ruota attorno a una sfrenata festa di Natale aziendale che prende una piega oscura: quattro colleghi si svegliano con terribili postumi da sbornia e scoprono un misterioso sconosciuto ucciso con un colpo di pistola nella piscina della loro villa. DI Mervin Wilson e la sua squadra devono risolvere uno dei casi più intricati, tra hangover, sospetti e collegamenti personali.

Nel frattempo, Mervin è distratto dalla ricerca del suo fratellastro appena scoperto (di cui ha saputo in precedenza), e lotta per entrare nello spirito natalizio. L’assenza del Commissioner Selwyn Patterson (che ha lasciato l’isola) aggiunge ulteriore tensione alla squadra. Il caso mescola umorismo, emozioni e colpi di scena, con Mervin che affronta antagonismi e sfide personali durante le celebrazioni isolane, inclusa una rappresentazione della natività.

Cast

Don Gilet → DI Mervin Wilson, il nuovo ispettore capo

Shantol Jackson → DS Naomi Thomas

Ginny Holder → Darlene Curtis

Élizabeth Bourgine → Catherine Bordey

Tobi Bakare → Membro della squadra