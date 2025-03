Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 28 marzo 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Déjà Vu – Corsa contro il tempo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Déjà Vu – Corsa contro il tempo – Trama

Déjà Vu – Corsa contro il tempo è un film del 2006 diretto da Tony Scott, un thriller fantascientifico che mescola azione, suspense e viaggi nel tempo.

Ambientato a New Orleans, il film si apre con un drammatico attentato: durante il Martedì Grasso, un traghetto che trasporta marinai della Marina degli Stati Uniti e le loro famiglie esplode sul Mississippi, causando la morte di 543 persone. L’agente dell’ATF Doug Carlin (Denzel Washington) viene chiamato a investigare sull’accaduto, che si rivela essere un attacco terroristico. Durante le indagini, scopre un collegamento con il ritrovamento del cadavere di Claire Kuchever (Paula Patton), una giovane donna uccisa in circostanze misteriose poco prima dell’esplosione.

Carlin viene coinvolto in un progetto top-secret dell’FBI, chiamato “Biancaneve”, che utilizza una tecnologia avanzata capace di osservare il passato recente in modo dettagliato. Tuttavia, Doug si rende conto che questa macchina non si limita a mostrare il passato, ma permette anche di intervenirvi. Determinato a prevenire l’attentato e salvare Claire, con cui sviluppa un legame emotivo, Carlin decide di rischiare tutto tornando indietro nel tempo.

Déjà Vu – Corsa contro il tempo – Cast

Denzel Washington interpreta Doug Carlin, l’agente protagonista, un uomo determinato e intuitivo, perfetto per il ruolo grazie alla sua intensità e carisma.

Paula Patton è Claire Kuchever, la donna al centro del mistero, che diventa il motore emotivo della missione di Carlin.

Val Kilmer dà vita a Paul Pryzwarra, l’agente FBI che guida il progetto Biancaneve, un ruolo di supporto ma incisivo.

Jim Caviezel interpreta Carroll Oerstadt, il terrorista responsabile dell’attentato, un personaggio complesso ispirato a figure reali come Timothy McVeigh.

Adam Goldberg è Denny, uno degli scienziati del team, che aggiunge un tocco di ironia e umanità.

Bruce Greenwood impersona Jack McCready, un altro membro chiave del gruppo investigativo.

Elden Henson e Erika Alexander appaiono in ruoli minori, mentre Elle Fanning ha una breve ma memorabile apparizione come Abbey.

