Deejay Chiama Italia torna in TV

Il programma di Radio Deejay Deejay Chiama Italia – condotto da Linus e Nicola Savino torna “visibile” sul Canale 69 del Digitale Terrestre da domani, 6 aprile.

Circa un mese fa le telecamere si erano spente a causa dell’emergenza da Coronavirius, dato che le riprese vengono fatte in un luogo che – almeno all’epoca – non permetteva di mantenere le adeguate distanze.

Deejay Chiama Italia torna su Deejay TV con Linus in studio – quando qualche setti,mana fa si era fatto allestire uno studio in casa per le emergenze – e Nicola Savino a casa.

