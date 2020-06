Daydreamer – Le ali del sogno, quante puntate sono?

Una nuova soap turca sbarca su Canale 5. Il suo nome è Daydreamer-Le ali del sogno e va in onda dal 10 giugno 2020 alle 14:45. Tra i volti di questa nuova produzione ce n’è uno già noto al pubblico Mediaset, ovvero Can Yaman, protagonista di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore l’estate scorsa e diventato un sex symbol anche nel nostro Paese, tanto da essere invitato in programmi come C’è Posta Per Te e Live-Non è la D’Urso.

A lui, ora, il compito di intrattenere nuovamente i telespettatori di Canale 5 con una commedia romantica, in cui non mancheranno gli intrighi ed i colpi di scena, a fianco della giovane attrice Demet Özdemir. Ma da quante puntate è composto Daydreamer-Le ali del sogno?

La versione originale della serie, andata in onda sul canale televisivo turco Star Tv (proprio come Bitter Sweet) dal giugno 2018 all’agosto 2019, conta 51 puntate, ciascuna di una durata che si aggira tra le due ore e le due ore e venti minuti. Come già fatto in passato con Cherry Season e con Bitter Sweet, però, Canale 5 monterà le puntate in modo da averne di più e di durata inferiore. In tutto, quindi, gli episodi dovrebbero essere 153.

L’idea, infatti, è di formare episodi di 45 minuti circa (compresa la pubblicità): in questo modo, il numero di puntate di Daydreamer aumenterà e permetterà a Canale 5 di averlo in onda per tutta l’estate. E’ possibile però, che se la rete dovesse decidere di sospendere, per alcune settimane, Il Segreto, Daydreamer-Le ali del sogno possa andare in onda con un doppio episodio.