Una nuova soap turca sta per debuttare su Canale 5. Il suo titolo è Daydreamer-Le ali del sogno, e prenderà il posto -come già avvenuto con altri titoli in passato- di Uomini e Donne durante l’estate. La rete ammiraglia Mediaset prosegue così nella sua proposta di titoli turchi che già negli anni scorsi le hanno assicurato ottimi ascolti.

Ma quando inizia Daydreamer-Le ali del sogno? TvBlog anticipa che la soap debutterà il 10 giugno 2020, quindi di mercoledì. Fino al 9 giugno andrà in onda Uomini e Donne, mentre dal giorno successivo (e quindi senza aspettare il lunedì seguente) partirà la nuova soap, che vedrà ancora una volta tra i protagonisti Can Yaman, già visto l’anno scorso in Bitter Sweet.

L’attore, molto apprezzato anche in Italia, interpreterà il fotografo giramondo Can Divit, che deve restare ad Istanbul per volere del padre, che gli assegna la gestione della compagnia pubblicitaria di famiglia, suscitando la gelosia del fratello Emre (Birand Tunca).

Proprio quest’ultimo, per cercare di boicottare il fratello, si fa aiutare dalla giovane Sanem Aydın (Demet Özdemir), ragazza sognatrice ed aspirante scrittrice, che ha da poco iniziato a lavorare nella compagnia insieme alla sorella. Sanem, però, durante una festa, ha baciato al buio Can: l’uomo, colpito da quel bacio, si metterà alla ricerca della ragazza che, consapevole di aver baciato il fratello di Emre, farà di tutto per tenere basso il suo profilo.

Tra i due, però, sarà inevitabile lo scoccare della scintilla e con essa tutte le situazioni e gli intrecci che si svilupperanno nel corso della soap, che unirà romanticismo ai toni della commedia. In tutto, le puntate di Daydreamer sono 51: Mediaset conta di mandarle in onda tutte nel corso dell’estate.