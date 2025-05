Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La 70ª edizione dei Premi David di Donatello 2025 si terrà il 7 maggio in diretta su Rai 1 dalle 21:40, condotta da Elena Sofia Ricci e Mika, con il Teatro 5 di Cinecittà come location principale. La cerimonia sarà trasmessa anche in 4K su Rai4K (canale 210 di Tivùsat), su Rai Radio2 con Carolina Di Domenico e Claudio Santamaria, e in streaming su RaiPlay.

Scaletta e ospiti

Ospiti confermati: Timothée Chalamet (premiato con un David Speciale), Sean Baker (regista di Anora, vincitore del David come Miglior Film Internazionale) con la produttrice Samantha Quan, Giuseppe Tornatore (Premio Speciale Cinecittà David 70), Monica Bellucci, Emanuela Fanelli, Lunetta Savino, Giuseppe Fiorello, Claudio Santamaria, Luca Zingaretti, La Niña, Mario Martone, oltre a tutti i candidati al David.

La scaletta prevede inoltre la consegna di 26 Premi David di Donatello, con momenti narrativi diffusi tra il Teatro 5, il Teatro 14 (residential stage con cinque ambientazioni) e il Teatro 18 (Volume Stage per produzione virtuale).

Premi speciali

David alla Carriera: Pupi Avati, regista, sceneggiatore e produttore.

David Speciali: Timothée Chalamet e Ornella Muti.

Premio Speciale Cinecittà David 70: Giuseppe Tornatore.

David dello Spettatore: Diamanti di Ferzan Özpetek.

Miglior Film Internazionale: Anora di Sean Baker.

