David di Donatello 2024, la cerimonia di premiazione in diretta su Raiuno: gli ospiti

Dopo l’annuncio delle nomination, avvenuto qualche settimana fa, è il momento della premiazione dei film vincitori dei David di Donatello 2024. Anche quest’anno la serata viene trasmessa da Raiuno, questa sera, venerdì 3 maggio 2024, alle 20:35, e per la prima volta in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). La premiazione sarà anche in diretta radiofonica su Rai Radio 2, condotta da Andrea Delogu e Stefano Fresi.

A condurre la cerimonia di premiazione Carlo Conti, per la settima volta consecutiva, questa volta affiancato da Alessia Marcuzzi e, dal red carpet, Fabrizio Biggio. Ad ospitare la diretta sarà il leggendario Teatro 5 di Cinecittà, “tempio” della grande cinematografia nazionale e internazionale, che diventerà per una notte la casa dei David.

Una narrazione diffusa della nuova storia degli iconici studi, che includerà il residential stage del Teatro 14, un unico set che racchiude cinque ambientazioni, e il Teatro 18, il Volume Stage per la produzione virtuale, tra i più grandi d’Europa, che ospiteranno diversi momenti della cerimonia. Cinecittà si racconterà come casa del talento e dell’ecosistema produttivo, cantiere sul futuro in continua evoluzione, simbolo della magia creativa del cinema e della sua capacità di rinnovamento.

Nel corso della cerimonia saranno assegnati venticinque Premi David di Donatello (tra i favoriti, tutti gli occhi sono puntati su “C’è Ancora Domani” di Paola Cortellesi) e i David Speciali. Due i David alla Carriera di questa edizione: a Milena Vukotic, attrice di grande eleganza per autori come Federico Fellini, Mario Monicelli, Luis Buñuel ed Ettore Scola, e al premio Oscar® Giorgio Moroder, compositore e produttore discografico, una delle grandi eccellenze italiane nel mondo.

Il David Speciale 2024 andrà a Vincenzo Mollica, giornalista, scrittore, autore, conduttore televisivo e radiofonico, che ha raccontato per oltre quarant’anni il mondo dello spettacolo in Italia.

“Anatomie d’une chute” (“Anatomia di una caduta”) di Justine Triet si aggiudica il David come Miglior Film Internazionale. “C’è ancora domani” è il film vincitore del David dello Spettatore, mentre il miglior cortometraggio è “The Meatseller” di Margherita Giusti.

Tra gli ospiti della serata, i registi premio Oscar® Justine Triet e Paolo Sorrentino, le attrici Claudia Gerini, Eleonora Giorgi, Elena Sofia Ricci e Isabella Rossellini, gli attori Federico Ielapi, Nicolas Maupas e Josh O’Connor, le cantanti Malika Ayane e Giorgia, i cantanti Irama e Mahmood.