Darrow & Darrow – Una stella insanguinata trama, cast e trailer

All’interno del ciclo Domenica in giallo, in onda ogni domenica, appunto, su Raidue, in sostituzione dei programmi sportivi (il campionato è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso) alle 15:30 va in onda Darrow & Darrow, ciclo di film-tv con protagonista Claire Darrow (Kimberly Williams-Paisley), avvocatessa idealista sempre dalla parte dei deboli, madre single che a casa deve vedersela con l’invadente madre Joanna (Wendie Malick), da poco tornata a casa da New York per stare accanto alla figlia.

Darrow & Darrow-Una stella insanguinata, la trama

Il 29 marzo 2020 va in onda il film-tv “Una stella insanguinata”. Phoebe (MacKenzie Porter), sorellastra di Tom (Tom Cavanagh), è una promettente cantante, ma ha dei problemi con il suo produttore Terry (Robert Moloney), che si dimostra un uomo molto aggressivo.

Decide dunque di abbandonare la sua etichetta discografica e collaborare con un nuovo produttore che tra l’altro è innamorato di lei. Ma la carriera di Phoebe subisce un brusco arresto quando Terry viene trovato morto nel suo studio di registrazione. La sospettata numero uno, ovviamente, è proprio Phoebe. Tom chiede così alla protagonista di aiutarlo a scagionare la sorella, difendendola in tribunale. Sebbene scettica, Claire accetta.

Darrow & Darrow-Una stella insanguinata, il cast

Ecco il cast di Darrow & Darrow-Una stella insanguinata:

Kimberly Williams-Paisley: Claire Darrow

Wendie Malick: Joanna Darrow

Tom Cavanagh: Miles Strasburg

Lilah Fitzgerald: Louise

Barclay Hope: Raymond

Brandi Alexander: Winnie

Antonio Cayonne: Chester Lime

Vincent Dangerfield: Scott

Gelsea Mae: Zoey Jihara

MacKenzie Porter: Melissa

Robert Moloney: Terry

Geoff Gustafson: Jonah

Leah Cairns: Norah

E’ possibile vedere Darrow & Darrow-La ciambella della verità in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.