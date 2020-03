Darrow & Darrow – La ciambella della verità: trama, cast e trailer

All’interno del ciclo Domenica in giallo, in onda ogni domenica, appunto, su Raidue, in sostituzione dei programmi sportivi (il campionato è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso) alle 15:30 va in onda Darrow & Darrow, ciclo di film-tv con protagonista Claire Darrow (Kimberly Williams-Paisley), avvocatessa idealista sempre dalla parte dei deboli, madre single che a casa deve vedersela con l’invadente madre Joanna (Wendie Malick), da poco tornata a casa da New York pr stare accanto alla figlia.

Darrow & Darrow-La ciambella della verità, la trama

Il 22 marzo 2020 va in onda il film-tv “La ciambella della verità. David Kellerin (Kirby Morrow), proprietario di un negozio di ciambelle in libertà vigilata, viene accusato ingiustamente di furto. Nonostante tutte le prove siano contro di lui, l’amica Claire Darrow decide di fargli da avvocato, affiancata dal sostituto procuratore Miles Strasburg (Tom Cavanagh).

Nel frattempo, però, la protagonista deve anche gestire il ritorno a casa, da New York, della madre Joanna, che non vedeva da tempo: la donna, invadente e sempre pronta a dire la sua, vuole stare vicino alla figlia.

Darrow & Darrow-La ciambella della verità, il cast

Ecco il cast di Darrow & Darrow-La ciambella della verità:

Kimberly Williams-Paisley: Claire Darrow

Wendie Malick: Joanna Darrow

Tom Cavanagh: Miles Strasburg

Lilah Fitzgerald: Louise

Barclay Hope: Raymond

Brandi Alexander: Winnie

Antonio Cayonne: Chester Lime

Vincent Dangerfield: Scott

Gelsea Mae: Zoey Jihara

Kendall Cross: Melissa

Darrow & Darrow-La ciambella della verità, il trailer

Darrow & Darrow-La ciambella della verità, streaming

E’ possibile vedere Darrow & Darrow-La ciambella della verità in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.