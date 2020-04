Darrow & Darrow – Il corpo del reato trama, cast e trailer

All’interno del ciclo Domenica in giallo, in onda ogni domenica, appunto, su Raidue, in sostituzione dei programmi sportivi (il campionato è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso) alle 15:30 va in onda Darrow & Darrow, ciclo di film-tv con protagonista Claire Darrow (Kimberly Williams-Paisley), avvocatessa idealista sempre dalla parte dei deboli, madre single che a casa deve vedersela con l’invadente madre Joanna (Wendie Malick), da poco tornata a casa da New York per stare accanto alla figlia.

Darrow & Darrow-Il corpo del reato, la trama

Il 5 aprile 2020 va in onda il film-tv “Il corpo del reato”. Laura Graham (Jordana Largy) viene arrestata con l’accusa di omicidio del marito Tom (Michael Patrick Denis), il cui corpo non si trova da un anno. Il poliziotto Roy Wingreen (Mitch Ainley) è convinto, però, che la donna sia innocente, e chiede a Claire ed a Miles (Tom Cavanagh), che ne frattempo sta pensando di lasciare l’ufficio del Procuratore Distrettuale, di investigare.

Nelle indagini, i due sono aiutati dall’avvocato di Laura, Guy Hanson (Matthew Harrison), che crede non ci siano prove a favore della sua assistita. Claire, intanto, cerca di avvicinarsi di più a Miles, mentre sua madre Joanna inizia a frequentare Coach Reed (Paul McGillion), l’allenatore di basket della nipote Lou (Lilah Fitzgerald).

-Attenzione: spoiler-

Claire riesce così a confermare il suo sospetto, ovvero che Tom non sia in realtà morto. Scopre infatti che l’uomo, per non dover pagare i numerosi debiti che ha contratto, ha organizzato con la sua assistente Bonnie Johnson (Caroline Cave) la sua finta morte per poter fuggire.

Darrow & Darrow-Il corpo del reato, il cast

Ecco il cast di Darrow & Darrow-Il corpo del reato:

Kimberly Williams-Paisley: Claire Darrow

Wendie Malick: Joanna Darrow

Tom Cavanagh: Miles Strasburg

Lilah Fitzgerald: Louise

Brandi Alexander: Winnie

Antonio Cayonne: Chester Lime

Vincent Dangerfield: Scott

Gelsea Mae: Zoey Jihara

Jordana Largy: Laura Graham

Michael Patrick Denis: Tom Graham

Mitch Ainley: Roy Wingreen

Paul McGillion: Coach Reed

Caroline Cave: Bonnie Johnson

Sage Brocklebank: Detective Webb

Matthew Harrison: Guy Hanson

Darrow & Darrow-Il corpo del reato, il trailer

Darrow & Darrow-Il corpo del reato, streaming

E’ possibile vedere Darrow & Darrow-Il corpo del reato in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.